نائبة رئيس البنك المركزي الألماني تستعد لرئاسة المجلس الإشرافي للمركزي الأوروبي

من المقرر أن تصير كلاوديا بوخ، نائبة رئيس البنك المركزي الألماني "بوندسبنك"، أكبر مشرفة مصرفية في منطقة اليورو، اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

وسوف تترأس بوخ "آلية الإشراف الموحدة" في البنك المركزي الأوروبي.

وكان قد تم إنشاء الإطار في عام 2014، بعد مراجعة الأزمة المصرفية والمالية لعام 2008.

وسوف تقوم بوخ بالاشراف على 109 بنوك في منطقة اليورو بصورة مباشرة، بما يمثل 82% من حجم السوق المصرفية في منطقة العملة الموحدة.

ويأتي ذلك بهدف ضمان قدر أكبر من الاستقرار في النظام المالي، من خلال قواعد معيارية موحدة لأكبر المؤسسات المالية في منطقة اليورو.

من جانبها قالت بوخ، بعد تعيينها في المنصب، إنها ترغب في المساعدة من أجل ضمان "بقاء القطاع المصرفي مرنا، وأن يخدم مواطني أوروبا".

جدير بالذكر أن بوخ تأتي خلفا للإيطالية أندريا إنريا، التي كانت مسئولة عن الإشراف المصرفي في البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2019.

وتقتصر فترة شغل المنصب على خمسة أعوام ولا يمكن تمديدها.