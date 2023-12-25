مقتل مسئول إيراني كبير خلال غارة جوية إسرائيلية في سوريا

قالت ثلاثة مصادر أمنية، اليوم الأحد، إن مستشارا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني قُتل في غارة جوية إسرائيلية على أطراف العاصمة السورية دمشق.

وأضافت المصادر أن المستشار المعروف باسم سيد راضي موسوي هو المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران، وفقا لوكالة رويترز.

وصعدت إسرائيل وتيرة استهداف الأراضي السورية منذ شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي هجوما غير مسبوق على إسرائيل. وأعقب ذلك قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة استمر حوالي سبعة أسابيع، قبل أن يتوقف لمدة أسبوع واحد بموجب هدنة إنسانية مؤقتة، لكن إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية حين انتهت الهدنة.

ويأتي القصف الإسرائيلي في سوريا خلال الأسابيع الماضية على وقع خشية متزايدة من توسع الحرب الدائرة في غزة بين حماس وإسرائيل إلى جبهات أخرى في المنطقة، خصوصا إلى لبنان حيث تشهد المنطقة الحدودية قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا متعدد الأطراف، تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.