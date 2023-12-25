قائد البحرية الروسية يتفقد أسطول المحيط الهادئ في أقصى شرقي البلاد

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تفقد القائد العام للقوات البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يفمينوف البنية التحتية لأسطول المحيط الهادئ الروسي في منطقة بريموري وكامشاتكا في أقصى شرقي البلاد بالإضافة إلى إصلاحات السفن في شركات الدفاع الإقليمية، وفقا لما أفادت به وزارة الدفاع الروسية.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن خلال وجوده في فلاديفوستوك، استمع الأدميرال إلى تقارير قيادة أسطول المحيط الهادئ حول نتائج التدريب القتالي في عام 2023، وأصدر تكليف بمهام عام 2024 لبحارة أسطول المحيط الهادئ .

ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن يفمينوف قوله عقب الجولة التفقدية "سيواصل أسطول المحيط الهادئ لعب دور كبير في الحفاظ على الاستقرار وتعزيزه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وتابع أنه "لهذا الغرض، ستستمر إضافة المزيد من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وغير النووية وكذلك أحدث السفن الحربية من جميع الفئات إلى أسطول المحيط الهادئ".

وأضاف الأدميرال أنه كجزء من التدريب القتالي، سيواصل أسطول المحيط الهادئ التعاون مع الأساطيل الروسية الأخرى لتنفيذ المهام في القطب الشمالي والمناطق الأخرى.