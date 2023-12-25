الصحة العالمية ترصد جانبا من مآسي غزة تحت العدوان: سرير لكل 3 مرضى

قالت الدكتورة مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إنّ تسعة مستشفيات فقط من أصل 36 مستشفى تعمل بشكل جزئي في قطاع غزة بأكمله.

وأضافت في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين أن المستشفيات الأكبر تعمل بثلاثة أضعاف سعتها.

واستكملت: «هناك سرير لكل ثلاثة مرضى في المستشفى، وينام المرضى على الأرض ظل عدم وجود أسرّة كافية، ونعمل بـ250% من السعة، وهناك أشخاص يحتاجون إلى رعاية مركزة، وعدد الأسرة في العنايات المركزة منخفض للغاية».

وزادت قائلة: «هناك 2 مستشفى ميداني، أحدهما من الأردن، وبهما 200 سرير وتعمل بقصارى جهدها، لكن هناك احتياجا لأعداد أكبر من المستشفيات والأسرة».

ولفتت إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الحالات المصابة بالأمراض التنفسية، وهناك أشخاصا يتضورون جوعا ولا يجدون مياها وبخاصة الأطفال، محذرة من انتشار أمراض قد تقتل الأطفال.

وتابعت: «هناك نحو 150 ألف من الأمراض التنفسية وإصابات كثيرة بالإسهال، وهذا الأمراض تحدث لأن الشعب الفلسطيني يعيش في أماكن مكتظة بالسكان، والهواء ملوث».



