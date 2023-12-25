قوات الاحتلال تجبر أطقم الهلال الأحمر الفلسطيني ومتطوعين على إخلاء مركز الإسعاف في جباليا

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 12 مركبة إسعاف تابعة للجمعية انطلقت من خانيونس، بتنسيق عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، باتجاه غزة‬ في مهمة لإجلاء عدد من طواقم ومتطوعي الجمعية في شمال القطاع.

وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، أن قوات الاحتلال أجبرت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني ومتطوعين على إخلاء مركز الإسعاف في جباليا.

ونوهت أن قوات الاحتلال داهمت المبنى ودمرت مركبات الإسعاف فيه، لافتة إلى أن الطواقم ستعمل على إجلاء 21 جريحا من المستشفى الأهلي المعمداني، و12 جريحا ونازحا من مستشفى الشفاء.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ79، واستهدف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع في الوقت الذي تخوض فيه المقاومة الفلسطينية معارك عنيفة في جباليا شمالا وجحر الديك في الوسط والشجاعية شرقا وخان يونس جنوبا، كما يتواصل القصف المتبادل مع حزب الله في جنوب لبنان.

وارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 20 ألفا والمصابين إلى أكثر من 54 ألفا، بينما أعلن المكتب الحكومي في غزة عن ارتكاب الاحتلال جرائم إعدام ميدانية لأكثر من 137 مدنيا فلسطينيا في محافظتي غزة والشمال.