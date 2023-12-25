روسيا تواصل تسجيل مستويات عالية من تكرير النفط الخام بمنتصف ديسمبر

ظلت عمليات تكرير النفط الخام الروسية، خلال الأسبوع الماضي قريبة من أعلى معدلات تكرير يومية في غضون أكثر من ثمانية أشهر وسط انخفاض للصادرات المنقولة بحرا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين، نقلا عن مصدر مطلع.

ونقلت بلومبرج عن المصدر قوله إن مصافي التكرير في البلاد عالجت نحو 5.65 مليون برميل من النفط الخام يوميا اعتبارا من 14 ديسمبر، وحتى 20 ديسمبر الجاري.

ويشار إلى أن هذا المعدل أقل بنحو 50 ألف برميل في اليوم، أو نحو 0.88٪، من الأيام السبعة السابقة، عندما بلغ متوسط تشغيل المصافي اليومية أعلى مستوى له منذ أوائل أبريل الماضي.

ووفقا لحسابات بلومبرج المبنية على أساس بيانات تاريخية، بلغ معدل تكرير الخام الروسي اليومي في أول 20 يوما من شهر ديسمبر الجاري نحو 5.57 مليون برميل يوميا، بزيادة تقارب نحو 60 ألف برميل يوميا في معظم شهر نوفمبر الماضي.