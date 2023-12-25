زعيم حزب معارض ألماني يعرب عن رغبته في إجراء تصويت بسحب الثقة عن الحكومة

يدفع زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني المعارض فريدريش ميرتس لتغيير الحكومة الائتلافية الحالية بقيادة أولاف شولتس الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال ميرتس لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إنه يؤيد التحول السريع لحكومة اتحادية محافظة بقيادة الحزب الديمقراطي المسيحي، وشريكه البافاري الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في ظل الخلاف حول الموازنة بين الأحزاب المكونة للحكومة الائتلافية.

وأضاف ميرتس زعيم أكبر كتلة برلمانية معارضة في البرلمان لـ(د.ب.أ) في برلين: "أنا وزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ماركوس سودر متفقان على أننا نريد تغيير هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن".

وأكد ميرتس، أنه في حال إخفاق الائتلاف، سوف يتم التفكير في إجراء انتخابات اتحادية مبكرة في التاسع من يونيو المقبل، وهو نفس يوم إجراء الانتخابات الأوروبية.

مع ذلك، فإن المسار نحو إجراء انتخابات مبكرة معقد إذ سوف يتعين أن يواجه شولتس تصويتا بسحب الثقة في البرلمان ويخسره، وهذا أمر غير متوقع حاليا.

وفي ظل إجراء الانتخابات الاتحادية والأوروبية في وقت واحد، قد يحظى البرلمان الأوروبي بدعم من خلال المشاركة الكبيرة، حسبما قال ميرتس.

ويشار إلى أن الانتخابات الأوروبية في ألمانيا تعد فرصة لكي يرسل الناخبون رسالة إلى الحكومة الحالية.

وهناك مخاوف من أن يؤدي حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتشدد بصورة جيدة خلال عام 2024.

ويأمل البعض في أن تمنع المشاركة الكبيرة في الانتخابات حدوث ذلك.