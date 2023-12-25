نائب حارس الأرض المقدسة: ألغينا الاحتفالات الخارجية وسنصلي من أجل الشهداء والجرحى

قال نائب حارس الأرض المقدسة الأب إبراهيم فلتس، إنه جرى إلغاء مظاهر الاحتفالات الخارجية لعيد الميلاد، والزينة وإضاءة شجرة العيد، على خلفية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة من بيت لحم، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن هناك حالة من الحداد تعيشها البلاد، مؤكدا على ممارسة الطقوس الدينية كالقداس واستقبال البطريرك كما يحدث كل عام.

وعقب: «سنصلي في القداس للشهداء والجرحى ولك من هدم بيته، فهناك أكثر من 20 ألف شهيد و50 ألف جريح، في صلوات عيد الميلاد تدفن الحرب ويولد الحب، ونتمنى أن يحدث ذلك ويدفن العنف والانتقام».



ولفت إلى صعوبة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنه عيد الميلاد هذا العام هو الأصعب والأكثر حزنا ولم يمر عليه مثله، منذ 35 عاما، حتى في الانتفاضة الأولى والثانية، في ظل استشهاد نحو 8 آلاف طفل، وعيد الميلاد هو عيد للأطفال بالأساس.



وأشار إلى تأثر محافظة بيت لحم، بأي أحداث تجري في الأراضي الفلسطينية، موضحا أنها مغلقة من الجوانب كافة، مشددا على أن بيت لحم تدفع الثمن لأنها تعتمد على السياحة التي تعرضت لضربة نتيجة ما يحدث ولم يدم تعافيها بعد جائحة كورونا طويلا.

ونوه بأن سبق وعايش لحظات صعبة مثلما يحدث في قطاع غزة، وذلك في أثناء حصار كنيسة المهد عام 2002، لمدة استمرت 39 يوما، موضحا أن الجدار العازل «العنصري»، كان الأصعب لأنه فصل المدينتين التوأمتين عن بعضهما في إشارة منه للقدس وبيت لحم.

وذكر أن المسافة بين المدينتين كانت ربع ساعة قبل إنشاء هذا الجدار، ولكن الآن أصبحت ساعتين.