الكنيسة الألمانية في كييف تقيم ثاني قداس لعيد الميلاد

أقام القس الألماني "فولفجانج هيلدت ميردينج" قداس عيد الميلاد للمرة الثانية في كييف، عاصمة أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وقال هيلدت ميردينج عشية عيد الميلاد في كنيسة القديسة كاثرين الألمانية في كييف "إننا نتوق للسلام. إنه عيد الميلاد الثاني الذي تضيق فيه قلوبنا بأفكار المشقة والموت والألم والحزن الناجم عن هذه الحرب".

واستدعى هيلدت ميردينج في خطبته إلى الذاكرة ضحايا الحرب وكذلك تضامن الأوكرانيين والمساعدة المتبادلة للشعب.

وأقيم القداس باللغتين الألمانية والأوكرانية.

كما أقامت اثنتان من الكنائس الأوكرانية الثلاث الكبرى قداس عيد الميلاد في 24 كانون الأول/ديسمبر للمرة الأولى يوم الأحد، بدلا من 6 يناير كما كان من قبل.

وغيرت أوكرانيا تقويم عطلاتها في أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق. وألغى البرلمان الأوكراني في يوليو الماضي عطلة عيد الميلاد الوطنية في 7 يناير، وهو التاريخ الذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

ولا تلتزم بالتاريخ القديم سوى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي ارتبطت منذ فترة طويلة بموسكو.

وتم رسميا اعتبار يوم 25 ديسمبر يوم عطلة بشكل رسمي في أوكرانيا منذ عام 2017، على الرغم من تعليق جميع أيام العطل الرسمية بموجب الأحكام العرفية التي فرضت بعد الغزو الروسي في فبراير 2022.