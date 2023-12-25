مقتل 9 من أفراد جيش الشعب الجديد في اشتباكات مع القوات الحكومية بالفلبين

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أعلن الجيش الفلبيني أن تسعة من أفراد جيش الشعب الجديد قتلوا في اشتباكات مع القوات الحكومية فجر اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة مانيلا تايمز أن الميجور فرانشسكو جاريلو، المتحدث باسم فرقة المشاه الرابعة بالجيش قال إن الاشتباك وقع في مناطق نائية.

ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية في صفوف القوات الحكومية، في الوقت الذي استمرت فيه عملية التعقب والتطهير في مكان الاشتباك.

كما تم مصادرة ثمانية أسلحة نارية.

وكان جيش الشعب الجديد قد أعلن الأسبوع الماضي عن وقف إطلاق النار خلال يومي 25 و26 ديسمبر الجاري، وهو ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي الفلبيني.

ويأتي هذا الاشتباك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أنها تفكر في استئناف مباحثات السلام مع المتمردين الشيوعيين.