 مقتل 9 من أفراد جيش الشعب الجديد في اشتباكات مع القوات الحكومية بالفلبين - بوابة الشروق
الإثنين 25 ديسمبر 2023 12:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مقتل 9 من أفراد جيش الشعب الجديد في اشتباكات مع القوات الحكومية بالفلبين

مانيلا - د ب أ
نشر في: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 11:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 11:19 ص

أعلن الجيش الفلبيني أن تسعة من أفراد جيش الشعب الجديد قتلوا في اشتباكات مع القوات الحكومية فجر اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة مانيلا تايمز أن الميجور فرانشسكو جاريلو، المتحدث باسم فرقة المشاه الرابعة بالجيش قال إن الاشتباك وقع في مناطق نائية.

ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية في صفوف القوات الحكومية، في الوقت الذي استمرت فيه عملية التعقب والتطهير في مكان الاشتباك.

كما تم مصادرة ثمانية أسلحة نارية.

وكان جيش الشعب الجديد قد أعلن الأسبوع الماضي عن وقف إطلاق النار خلال يومي 25 و26 ديسمبر الجاري، وهو ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي الفلبيني.

ويأتي هذا الاشتباك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أنها تفكر في استئناف مباحثات السلام مع المتمردين الشيوعيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك