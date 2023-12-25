حقق فيلم «أبو نسب» إخراج رامى إمام، أمس، مليون جنيه و378 ألفا، ليحتل بذلك صدارة شباك التذاكر، ويصل إجمالى إيراداته خلال 4 أيام عرض إلى 7 ملايين جنيه و326 ألفا.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، ويشارك فى بطولته محمد إمام، وياسمين صبرى، وماجد الكدوانى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول شخصية «على» طبيب أطفال غريب الأطوار يستعد للزواج من حبيبته داليا.

تأخذ الأجواء السعيدة منعطفا شديد الخطورة بعد خروج والد داليا المجرم داوود من السجن فى ذات يوم زفافهما. فيجد «على» نفسه فى قلب سلسلة من أحداث الانتقام المضحكة بين عصابة حماه وعصابات أخرى ويؤدى ذلك إلى إفساد حفل الزواج وشهر العسل المرتقب.

واستقر فيلم «شماريخ» في المركز الثاني محققا 420 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدى أسبوعين، إلى 17 مليون جنيه و704 ألفا.

الفيلم تأليف وإخرج عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوى، وآدم الشرقاوى، وسامى مغاورى، وهدى المفتى، بالإضافة إلى الفنان الراحل مصطفى درويش، والذى كان قد انتهى قبل رحيله من غالبية مشاهده.

وتدور أحداث الفيلم حول «رءوف»، الابن غير الشرعى لتاجر الأسلحة المصرى القاسى القلب «سليم أهل»، والذى يقوم فى الظل بأعمال والده «القذرة» على أمل أن يتم الاعتراف به فى العائلة فى يوم من الأيام. ورغم أن عمله الأساسى هو اغتيال الأشخاص، إلا أنه يفقد عزيمته عندما يطلب منه القضاء على «أمينة» وهى ابنة إحدى ضحاياه السابقين، وذلك عندما تبدأ فى ملاحقة قاتل والدها، وبدلا من أن يقتلها يساعدها على الهروب ويهرب معها.

وفى المركز الثالث جاء فيلم «العميل صفر» محققا 20 ألف جنيه، لتصل إجمالى إيراداته خلال 18 أسبوعا إلى 42 مليون جنيه و946 ألفا.

الفيلم فكرة محمد سامى وتأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته أكرم حسنى، وبيومى فؤاد، وأسماء أبواليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، وفاطمة البنوى، وفيدرا، وإسماعيل فرغلى، وأيمن الشيوى، وتدور أحداثه حول شخصية «صفر عبداللطيف شداد الهمم»، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلا مشهورا مثل «جيمس بوند»، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وفى المركز الرابع جاء فيلم «فوى فوى فوى» محققا 19 ألف جنيه، لتصل إجمالى إيراداته خلال 14 أسبوعا، إلى 33 مليون جنيه و204 ألفا.

الفيلم من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ عمر هلال، ويشارك فى بطولته محمد فراج، ونيللى كريم، وبيومى فؤاد، وطه دسوقى، وبسنت شوقى.

وتدور أحداث الفيلم حول (حسن) الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم فى أوروبا. وفى هذه الرحلة، يلتقى بالعديد من الشخصيات، ويدخل فى عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

فى المركز الخامس جاء فيلم «وش فى وش» محققا 12 ألف جنيه، لتصل إجمالى إيراداته خلال 18 أسبوعا إلى 36 مليون جنيه و727 ألفا.

الفيلم من إخراج وليد الحلفاوى، وبطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وبيومى فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، ومحمود الليثى، وسامى مغاورى، وتدور أحداثه، فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، داخل شقة زوجية يجتمع مصادفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، ويحدث بينهما عدد من المشكلات.

وفى المركز السادس جاء فيلم «بلوموندو» محققا 9 آلاف جنيه، لتصل إجمالى إيراداته خلال 5 أسابيع إلى 5 ملايين جنيه و186.

الفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى، ويشارك فى بطولته حسن الرداد، ومحمد رضوان، وإنجى وجدان، وهاجر أحمد، ومصطفى أبوسريع، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود.

تدور أحداث فيلم بلوموندو فى إطار اجتماعى كوميدى لايت حول «بلوموندو» الشخصية التى يجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل فى مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته ليدخل فى صراع معها.

وفى المركز السابع جاء فيلم «سنة أولى خطف» محققا 8 آلاف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته خلال 3 أسابيع إلى 995 ألف جنيه

الفيلم سيناريو وحوار باسل مجدى، وإخراج أسامة عمر، وبطولة بيومى فؤاد، وأحمد فتحى، ومى كساب، وأحمد صيام، وياسر الطوبجى، وعلى غالب، وإسماعيل فرغلى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول عصابة تعانى من قدر عال من الغباء، تفشل فى العديد من عمليات النصب، فيلجأ أفرادها مصادفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، فيخلق ذلك مواقف كوميدية.

وفى المركز الثامن جاء فيلم «البعبع» محققا ألف ومائتا جنيه، لتصل إجمالى إيراداته خلال 25 أسبوعا إلى 43 مليون جنيه و574 ألفا.

وفيلم «البعبع» تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى بطولته أمير كرارة، وياسمين صبرى، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن «توتا».

وفى المركز التاسع والأخير جاء فيلم «الخميس اللى جاى» محققا ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته خلال 9 أسابيع إلى 3 ملايين جنيه و936 ألفا.

وهو من إخراج حسن صالح، بطولة الفنانين عمرو عبدالجليل، وبيومى فؤاد، ومى كساب، وإسلام إبراهيم، وحسام داغر، ومحمد طعيمة، ومحمد عبدالعظيم، وسامى مغاورى، وليلى عز العرب، وتدور أحداثه، فى إطار كوميدى داخل قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله، يواجهون مجموعة من الأشباح والأشخاص.