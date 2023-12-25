وجه الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة «الجزيرة»، رسالة مع اقتراب اليوم الـ80 للحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وقال في مقطع فيديو بثته الفضائية، صباح الاثنين: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقترب من اليوم الـ80 للحرب، تلك الحرب التي أذاقت الناس الويلات وأجبرتهم على دفع أثمان باهظة جدًا لم يسبق لها مثيل».

وأضاف: «على الرغم من كل الوجع وكل ما جرى ويجري، نحن واثقون جدا أن تلك الحرب يوما ما ولحظة ما ستنتهي وتتوقف وتضع أوزارها، ونحن بدورنا أو من تبقى منا سوف نعود إلى الديار والمنازل ونعمرها ونسكنها من جديد بمن تبقى وحضر على الرغم من كل شيء».

واختتم: «لا خيار آخر أمامنا؛ لأنه ببساطة هذه أرضنا عشنا وولدنا وترعرعنا فيها وتربينا فيها وننتمي إليها، وجاهزون لدفع مهرها».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ79، واستهدف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع في الوقت الذي تخوض فيه المقاومة الفلسطينية معارك عنيفة في جباليا شمالا وجحر الديك في الوسط والشجاعية شرقا وخان يونس جنوبا، كما يتواصل القصف المتبادل مع حزب الله في جنوب لبنان.

وارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 20 ألفا والمصابين إلى أكثر من 54 ألفا، بينما أعلن المكتب الحكومي في غزة عن ارتكاب الاحتلال جرائم إعدام ميدانية لأكثر من 137 مدنيا فلسطينيا في محافظتي غزة والشمال.