روسيا: قرار مجلس الأمن الدولي لن يغير الوضع في غزة دون وقف لإطلاق النار

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن القرار الإنساني الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي لن يغير الوضع في غزة، ولكي يحدث ذلك، من الضروري وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "إن القرار الجديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2720، دون المطالبة الرئيسية بوقف الأعمال العدائية، لا يمكنه تصحيح هذا الوضع الكارثي".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء المنظمات الإنسانية المتخصصة، مرارا، إلى أنه من المستحيل إيصال المساعدات إلى غزة، في ظل الضربات والقصف المكثف"، حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان: "الشحنات التي يتم تمريرها هي قطرة في محيط من المعاناة والاحتياجات الإنسانية، في ظل تدمير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الطبية، بالكامل تقريبا".

وأشار البيان إلى أن روسيا امتنعت عن التصويت على القرار، "استجابة للدعوات ذات الصلة من الممثلين الفلسطينيين والعرب".

وتابع البيان: "من المهم العمل الآن على استعادة الأفق السياسي في عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، على أساس قانوني دولي معترف به عموما، بما يتيح إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".

وفي وقت سابق، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب دولة الاحتلال، و"حماس" بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين منسق لتسليم هذه المساعدات، ولم تتضمن النسخة النهائية من القرار بندا يدعو إلى وقف عاجل للأعمال العدائية، ولكنه دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية.