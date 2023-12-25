بوكيتينو: نقص الانضباط ليس سببا في أزمة تشيلسي

رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي تشيلسي قبول ما يثار حول أن نقص الانضباط هو السبب في الوضعية غير المقبولة لفريقه في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث أن لاعبيه هم الاعلى حصولا على الإنذارت مقارنة بجميع الفرق الأخرى.

وتلقى تشيلسي خمسة إنذارات خلال الخسارة 1 /2 على ملعب وولفرهامبتون أمس الأحد، ومن بين اللاعبين الذين حصلوا على إنذارات، كول بالمر الذي سيغيب عن المواجهة أمام كريستال بالاس بعد غد الأربعاء نتيجة لتراكم الإنذارات.

كما حصل رحيم ستيرلينج على إنذار لإدعاء السقوط من أجل الحصول على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وأكد بوكيتينو أنه يعمل على تحسين حالة التلعثم داخل الفريق، مشيرا إلى إنها السبب في تصرف اللاعبين بشكل متسرع.

وأوضح المدرب الأرجنتيني "نحن في ناد كبير، نشعر بالضغط، عندما تكون محبطا وربما لا يكون لديك خبرة الأندية الأخرى فإنك ترتكب أخطاء".

وأضاف "بالمر يشارك معنا بشكل اعتيادي هذا الموسم، إنه أمر طبيعي، اللاعبون يكترثون ويرغبون في الفوز، إنهم يشعرون بالإحباط".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن بوكيتينو القول "الأمر لا يرجع إلى نقص الانضباط، علينا أن نحظى بكثافة أكبر لقراءة وضعية المباراة".