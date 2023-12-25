نائب حارس الأرض المقدسة: أنا أول مصري عربي يشغل هذا المنصب منذ 800 عام

كشف نائب حارس الأرض المقدسة الأب إبراهيم فلتس، عن كونه أول مصري عربي يشغل هذا المنصب، منذ 800 عام.

وأوضح خلال لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة من بيت لحم، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن العادة جرت بمن يشغل المنصب يكون من جنسيات مختلفة، منوها بأنه يعيش ببيت لحم منذ 35 عاما، عندما جاء من مصر، نظرا لانتمائه للرهبنة الفرنسساكانية.

وذكر أنه درس الفلسفة بمصر في محافظة الجيزة، وكان أمامه خياران إما إكمال دراسة اللاهوت أو قطع الدراسة والتقدم للخدمة العسكرية، موضحا أنه ذهب للجيش بمدينة العلمين لأداء الخدمة العسكرية، ثم جاء لبيت لحم؛ لاستكمال دراسة اللاهوت، وتعين في مدينة بيت لحم عام 1992.

وتابع: «أنتمي لرهبنة الفرنسيسكان حراس الأماكن المقدسة، وموجودون منذ عام 1217، والذين يحافظون على البشر والحجر، والشعب المسيحي في الأراضي المقدسة»، مضيفا أنه يعيش ما بين القدس وبيت لحم، وطبيعة وظيفته حراسة الأراضي المقدسة وهي من مهام الفاتيكان في فلسطين وغيرها من المناطق.

وذكر أن هناك 350 راهبا من 64 دولة، والنائب يكون إسبانيا، لكنه أول نائب عربي مصري منذ 800 سنة.