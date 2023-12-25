وزيرة السياحة الفلسطينية: العالم كله يحتفل بأعياد الميلاد باستثناء مدينة المسيح في بيت لحم

كشفت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة، عن أعداد السياح الوافدين إلى بلادها قبل العدوان الإسرائيلي على غزة، موضحة أنه وصل إلى 2.3 مليون سائح منذ بداية العام حتى سبتمبر الماضي.



وأوضحت خلال لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، من بيت لحم، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أنه كان متوقعا أن تبلغ أعداد السياح هذا العام 3.5 ملايين سائح، وهي النسبة التي تحققت قبل جائحة كورونا، مضيفة أن قطاع السياحة توقف حاليا في ظل إغلاق الفنادق بشكل كامل، وعدم وجود سياح وافدين بعد إلغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأفادت أن قطاع السياحة الفلسطيني يساهم بنسبة 16% من الدخل القومي للاقتصاد، حيث تستقطب مدينة بيت لحم الشريحة الأكبر من السياح، موضحة أن هناك 200 فندق بفلسطين، وحوالي 105 في مدينة بيت لحم وبيت جالا وبيت السحور، كما يبلغ عدد العاملين بالقطاع السياحي حوالي 38 ألف موظف.

وتابعت: «كان لدينا أعداد كبيرة من الزوار إلى بيت لحم في ديسمبر الماضي، من كل المحافظات والآن تقريبا لا يوجد»، معقب: «العالم كله يحتفل بأعياد الميلاد في هذا التوقيت من العام، باستثناء مدينة المسيح بيت لحم».