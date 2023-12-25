 البحرية التونسية تضبط نحو 100 مهاجر جنوبي الصحراء بسواحل صفاقس - بوابة الشروق
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البحرية التونسية تضبط نحو 100 مهاجر جنوبي الصحراء بسواحل صفاقس

تونس - د ب أ
نشر في: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 1:37 م | آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 1:37 م

أعلنت السلطات الأمنية في تونس ليل الأحد، عن ضبط نحو 100 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء بسواحل صفاقس، في محاولة للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا.

وأفاد الحرس الوطني بضبط المهاجرين غير النظاميين في عملتي ابحار منفصلتين بصفاقس، التي تعد نقطة استقطاب رئيسية لأنشطة الهجرة غير النظامية ومهربي البشر.

وتضم المنطقة ومدن تونسية أخرى، عشرات الآلاف من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في مسعى للعبور إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

وعلى مدار الشهرين الماضيين نجحت البحرية التونسية في الحد من تدفق المهاجرين إلى الجزر الايطالية القريبة، بعد أن بلغت أعدادهم مستويات قياسية هذا العام وحتى أغسطس الجاري، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الايطالية.


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