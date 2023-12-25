أقدم متطوعة بمنظمة حماية الطفل تنظم حفلا في عيد ميلادها الـ100 لجمع تبرعات لغزة

أقامت السيدة تيري هولت، أقدم متطوعة بمنظمة حماية الطفل، حفل إفطار بعيد ميلادها الـ100 لتجمع التبرعات لأطفال قطاع غزة، متمنية لهم مستقبل أفضل رغم شعورها باليأس لواقع الأحداث في القطاع.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن تيري هولت قولها، إنها عايشت ما يتعرض له الأطفال جراء الحروب إبان مشاركتها في الحرب العالمية الثانية، مضيفة أنه بعد ٧٣ عاما شعرت بالحزن لاستمرار المعاناة ومشاهد تدمير المساجد والمدارس في قطاع غزة.

وتابعت هولت أنه مقابل الشعور بالعجز أمام الأحداث في غزة، فإنها تأمل حياة أفضل للأطفال في القطاع.

يذكر أن هولت عملت بمنظمة حماية الطفل لـ٧٣ عاما؛ ما يجعلها أقدم المتطوعين بالمنظمة الحقوقية.