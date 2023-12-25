استشهاد 70 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي بوسط قطاع غزة

أسفرت الهجمات الإسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين بوسط قطاع غزة يوم الأحد عن استشهاد نحو 70 فلسطينيا، وفقا لوزارة الصحة بقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

وقال متحدث باسم الوزارة يوم الأحد إن عدة عائلات في مخيم المغازي تعرضت للاستهداف في الغارات.

ولم يتسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) التحقق من المعلومات بشكل مستقل، وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يجري التحقيق في هذه التقارير.

وتشن القوات الإسرائيلية هجمات على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، بعد أن شنت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية هجمات دامية على إسرائيل.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، فقد استشهد أكثر من 20 ألفا و258 فلسطينيا في قطاع غزة منذ بداية الصراع وأصيب 53ألفا و 688 فلسطينيا آخرين، معظمهم من المدنيين.