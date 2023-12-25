إيران تنفي تورطها في الهجوم على سفن تجارية قبالة اليمن

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نفت إيران تورطها في الهجوم على سفن تجارية في البحرين الأحمر والعرب قبالة اليمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين في طهران: "هذه الاتهامات لا أساس لها، وتعد مجرد تبرير للولايات المتحدة وبريطانيا العظمى للاستمرار في دعمهما لجرائم الصهاينة (إسرائيل)" في إشارة على ما يبدو للحرب الإسرائيلية في غزة.

وأضاف أن إيران دائما ما تدافع عن المرور الآمن للسفن التجارية في المياه الدولية.

ويُعتقد أن الحوثيين في اليمن وراء هذه الهجمات، ولكن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن إيران تحرض على هذه الهجمات.