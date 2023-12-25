فنان فلسطيني عن مجسم ميلاد تحت الأنقاض: رسالة للعالم لما يشهده قطاع غزة من دمار

كشف الفنان الفلسطيني طارق سلسع، عن فكرة المجسم الذي وضع بدلا من شجرة الميلاد في مدينة بيت لحم.

وأوضح خلال لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة من بيت لحم، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن هذا المجسم هو رسالة للعالم حول ما يشهده قطاع غزة من تدمير، وما يرتكبه الاحتلال من قتل للفلسطينيين وهدم لمنازلهم.

وعقب: «أردنا أن يشاهد الناس المعاناة التي سببها الإجرام الإسرائيلي الاستعماري على مر العصور، تجاه من عاشوا على هذه الأرض بداية من الكنعانيين حتى العائلة المقدسة»، مضيفا: «عندما نأكل أو ننام نشعر بالذنب والخيانة تجاه الناس في غزة، ولما يتعرضون له».

ولفت إلى أن فكرة المجسم قائمة على مغارة بشكل خارطة غزة، وردم سقط على الأرض، كما أن السيدة مريم العذراء تظهر بشكل مختلف، يحاكي شكل أمهات الشهداء وتُبكي الأطفال والشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي، كما جرى استبدال نجمة الميلاد بقذيفة، مشددا على أن الجميع يشعر بالألم.