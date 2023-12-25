الإمارات: ندعم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي في اليمن

رحبت الإمارات، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية، للعمل على خارطة طريق لدعم مسار السلام، معربة عن الأمل في إنجازها، والتوقيع عليها في أقرب وقت.

وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم الإثنين، على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، والسعودية وسلطنة عمان للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وشددت وزارة الخارجية، على أن "دولة الإمارات تدعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والنماء والاستقرار".

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على "وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة".