التعليم: اتخاذ إجراءات احترازية والتأكد من سلامة الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات

وجه عدد من المديريات التعليمية تعليمات للمدارس في إطار الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات وعند ظهور أي أعراض مرضية على أي طالب يعرض على الزائرة الصحية.

وشددت المديريات على ضرورة تجهيز غرفة للعزل في كل مدرسة للتعامل مع أي طالب تظهر عليه أي أعراض للبرد أو ارتفاع في درجات الحرارة؛ لضمان سلامة باقي الطلاب.

وأكدت المديريات: لا تعقد امتحانات للصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي طبقا للقرار الوزاري رقم 194، وتبدأ من الصف الرابع الابتدائي مع مراعاة كل القرارات الوزارية التي تنظم أعمال الامتحانات.

وأشارت المديريات إلى أنه تطبق المادة السابعة بالقرار الوزاري رقم 195 في اعتماد نظام التقييم في الصفوف العليا، على أن تكون نتيجة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالألوان، ويعقد الامتحان بمعرفة الإدارة الإدارة التعليمية وتكون الأسئلة مسؤولية التوجيه المختص، مضيفة أن المستوي الرفيع مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع حسب القرار الوزاري 313، وبالنسبة لمادة التربية الدينية مادة نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع.