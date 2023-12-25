نائب أمين حركة الجهاد الإسلامي: 50% من القنابل التي ألقتها إسرائيل على غزة عمياء

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي، إن 50% من القنابل التي ألقيت على قطاع غزة «عمياء»، لا تفرق بين المدنيين وغير المدنيين.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «TRT عربي»، صباح الاثنين، أن الإدارة الأمريكية بدأت تتناقض مع الأهداف الإسرائيلية للحرب على غزة، موضحًا أن تلك التناقضات ترتبط بشكل أساسي بـ3 أمور.

وأوضح أن «التناقضات متعلقة باليوم التالي للمعركة، وحجم استهداف المدنيين، والمدة التي تنتقل فيها إسرائيل من التوغلات الكبيرة إلى المرحلة الثالثة المرتبطة بالاستهداف المركز».

ونوه بأن واشنطن لا تتناقض مع إسرائيل في الهدف الأساسي المرتبط باجتثاث المقاومة، قائلًا إن «الإدارة الأمريكية تقود تلك المعركة منذ اليوم الأول».

ولفت إلى أن «واشنطن أمدت إسرائيل بكل أنواع السلاح المستخدم في غزة»، مشيرًا إلى أنها أرسلت لتل أبيب قنابل تزن 2 طن فجرت الكثير من المنازل المدنية على رؤوس أصحابها.

وأكمل: «بعد حوالي ما يزيد عن شهرين ونصف، اكتشف الجميع أن المقاومة مستعدة ولازالت تدافع عن شعبها وتصد العدوان وتوقع خسائر غير محتملة في قوات العدو».

وذكر أن «إسرائيل لم تتحقق أيًا من أهداف العدوان على غزة؛ لا اجتثاث المقاومة أو إعادة الرهائن بالقوة»، منوهًا أنها لم ترتكب سوى الجرائم ضد المدنيين وتقصف المستشفيات والمساجد وغيرها، الأمر الذي انعكس على الرأي العام الدولي.