ولايات تركية تشهد احتجاجات مناهضة لإسرائيل

خرجت احتجاجات مناهضة للهجمات الإسرائيلية على غزة، في ولايات سيرت وبينجول وباطمان وماردين جنوب شرقي تركيا، أمس الأحد، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الاثنين.

وسار المحتجون بقيادة "منصة محبي الرسول" في ولاية سيرت، وتجمعوا في ميدان "15 تموز"، حيث تُليت آيات من القرآن الكريم، وأُلقيت خطابات مناهضة لإسرائيل.

وفي ولاية بينجول، تجمع أطفال مع أسرهم، خلال برنامج نظمته جمعية "أوزجور"، أمام المسجد الكبير رافعين أعلام فلسطين وتركيا.

كما خرجت مسيرة نسائية، قادتها منظمات المجتمع المدني الإسلامية في ولاية باطمان، من أجل الأمهات والأطفال الذين قتلوا في غزة. ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تضمنت عبارة "أمهات باطمان يسرِن من أجل غزة".

أما في ولاية ماردين، تجمعت نساء وأطفال رافعين أعلام فلسطين وتركيا، أمام الحديقة الوطنية في قضاء "ميديات". وسار المشاركون خلال الفعالية التي نظمتها منصة منظمات المجتمع المدني في "ميديات"، في المنطقة رافعين شعارات مناهضة لإسرائيل.