مسئولو الأمم المتحدة يدعون طالبان إلى رفع الحظر على توظيف النساء في المنظمات غير الحكومية

طلب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، من السلطات في كابول رفع الحظر المفروض على توظيف النساء في المنظمات غير الحكومية.

وقال بينيت في بيان نشر على منصة إكس، في وقت متأخر أمس الأحد: "التعليم والعمل أمران حيويان من أجل حياة كاملة وكريمة. والنساء لهن أهميتهن بالنسبة للاقتصاد، وإسهاماتهن ضرورية من أجل رفاهية المجتمع الأفغاني وتقدمه".

وأمرت حركة الطالبان التي تتولى الحكم في أفغانستان جميع المنظمات غير الحكومية في ديسمبر الماضي، بتعليق وظائف الموظفات الأفغانيات حتى إشعار آخر. وبعد أيام، قالت طالبان إن الحظر لا يشمل موظفات الأمم المتحدة والنساء العاملات بالأطقم الطبية.

وقالت سلطات طالبان إن الحظر يتماشى و"القيم الداخلية" للدولة الإسلامية.

ومنذ عودة طالبان للسلطة في أغسطس 2021، طبقت الحركة، بالقوة، مجموعة من القواعد التمييزية ضد النساء والفتيات في البلاد. وينظر إلى هذه القواعد على أنها العقبة الرئيسية أمام الاعتراف الدولي بحكومة طالبان.