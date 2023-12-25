تلقت أوكرانيا في يوم عيد الميلاد تحويلا من البنك الدولي بقيمة تعادل أكثر من 1.2 مليار يورو.

وأعلنت وزارة المالية الأوكرانية في كييف، اليوم الإثنين، أن من المنتظر تخصيص هذه الأموال بالدرجة الأولى لمدفوعات المعاشات التقاعدية ورواتب موظفي الحماية من الكوارث.

وحسب بيان الوزارة، فإن ما يقرب من مليار يورو من هذه الشريحة عبارة عن قرض تضمنه الحكومة اليابانية، أما الجزء الباقي من هذه الشريحة فهو عبارة عن مساعدات مالية مقدمة من النرويج والولايات المتحدة وسويسرا.

ومنذ أكثر من 22 شهرا، تتصدى أوكرانيا بمساعدة دعم غربي كبير للحرب مع روسيا.

وأفادت بيانات وزارة المالية الأوكرانية، بأن كييف تلقت منذ بدء الحرب مع روسيا ما يعادل أكثر من 63 مليار يورو لتمويل ميزانية الدولة الأوكرانية فقط، بالإضافة إلى العديد من المساعدات المالية الكبيرة من الولايات المتحدة والكثير من الدول الأخرى.