بثت فضائية «الجزيرة»، صباح اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد حالة الحزن التي خيمت على ذوي شهداء المجزرة الإسرائيلية بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد ما يزيد عن 70 فلسطينيًا.

وتمالكت سيدة فلسطينية نفسها أثناء رثاء ابنها الشهيد، قائلة: «اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرًا منها، أحمدك وأشكرك على عطاك ورضاك يا رب».

وقالت إن ابنها استشهد في نفس تاريخ ميلاده، مضيفة: «طخوا لي إياك يوم عيد ميلادك ياما، وطلبتك من الله يردلي إياك ورد لي إياك.. زفوا لي الشهيد زفوه، وبعطر المسك رشوه، وبالكفن الأبيض لفوه، وروحوا لربه وعدوه، زغردي يا أم الشهيد».

وأضافت: «باركوا لي يا عالم أنس ابني شهيد، أحمدك وأشكرك على فضلك ورضاك يا الله، اللي يحب ابني ما يبكي عليه.. يدعي له».

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء يوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي بوسط قطاع غزة إلى أكثر من 70 شهيدًا.

وقال المكتب إن العشرات أصيبوا أيضا في غارات إسرائيلية استهدفت أربعة منازل مأهولة في المخيم، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إيقاف «حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها» جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والنساء والمدنيين في القطاع.