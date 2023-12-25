وزير خارجية إيران يدعو أفغانستان إلى اتخاذ تحركات عملية لتسوية القضايا الثنائية



أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اجتماع مع القائم بأعمال وزير الخارجية في أفغانستان أمير خان متقي، الحاجة لتسوية القضايا القائمة بين البلدين، بما في ذلك الحدود، والمياه، ومسائل أخرى.

وأعرب عبداللهيان عن أمله في تعاون المسئولين الأفغان من أجل حل المشكلات القائمة بين البلدين في هذه المجالات.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، اليوم الاثنين، عن المسئول الأفغاني ترحيبه خلال الاجتماع بمواقف إيران تجاه الشعب الفلسطيني "الذي يتعرض للقهر"، وتأكيده على الحاجة إلى مواصلة دعم مقاومة وجهاد الفلسطينييين ضد الاحتلال الإسرائيلي "حتى تحقيق النصر النهائي".

وفي معرض إشارته إلى أهمية تشجيع العلاقات الثنائية، تطرق أمير خان متقي إلى قضايا مختلفة في العلاقات الثنائية، وشدد على ضرورة مواصلة الاتصالات بين الدولتين في جميع المجالات، بما فيها المياه والحدود والتجارة، والتعاون في الشئون القضائية والقنصلية.