المالية العراقية: وقعنا مع الجانب الياباني قروضا بعيدة المدى

أبرمت الحكومة العراقيَّة مع الجانب الياباني في مقرِّ وزارة الماليَّة العراقية، اتفاقا لصالح المشاريع الاستثماريَّة ذات الجدوى الاقتصاديَّة، إكمالا لما بدأت به الحكومتان من تعاون على الصعيد الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها تمويل مشروع تجهيز إمدادات المياه في السماوة بمبلغ 300 مليون دولار ضمن القرض الياباني لإنشاء أول محطة واسعة النطاق لمعالجة المياه وتخفيف الآثار السلبيَّة لتغير المناخ.

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية اليوم الاثنين، عن وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، التي وقعت على الاتفاق عن الجانب العراقي مع السفير الياباني المعتمد في بغداد، فوتوشي ماتسوموتو: "نعمل على تطوير المشاريع التي تسهم بتطوير كميات المياه الصالحة للشرب والاستخدام الفعال للموارد المائية من خلال إنشاء محطات الضخ ومن ثم الاستخدام النهائي الذي بدوره سيسهم في زيادة ساعات التجهيز ونوعية المياه المجهزة".

وأضافت أنَّ "البلد في تواصل مستمر مع الجانب الياباني وعلى مختلف الأصعدة وتنفيذ مختلف المشاريع"، لافتة إلى أنه "سيتم توقيع قرض مشروع تحسين تجهيزات إمدادات المياه في السماوة بمبلغ أكثر من 45 مليار ين ياباني بما يعادل 300 مليون دولار، للإسهام في استقرار تجهيز مياه الشرب المعالجة والمجهزة من المشروع"، بحسب ما نقلته "الصباح".

ومن جانبه أوضح السفير الياباني المعتمد في بغداد فوتوشي ماتسوموتو، في كلمته، أنَّ "المشروع يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة"، لافتا إلى اقتراح خمسة مشاريع بضمنها مشروع قرض على مرحلتين لعام 2024 متطلعا إلى رؤية أكبر عدد ممكن منها ليتم إدراجها في ميزانية العام 2024.