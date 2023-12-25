ميرسك تعلن استئناف مرور سفنها عبر البحر الأحمر وقناة السويس

أعلنت شركة الشحن العالمية العملاقة «ميرسك»، أنها ستستأنف مرور سفنها في البحر الأحمر بعد تعليق نشاطها هناك، في أعقاب هجمات شنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية.

وقالت الشركة الدنماركية، إنها ستستأنف تسيير عمليات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن، والعودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس كبوابة بين آسيا وأوروبا، بعد إعلان إنشاء عملية أمنية جديدة بقيادة الولايات المتحدة لحماية المنطقة، وذلك بحسب موقع «CNN».

وأوضحت الشركة في بيانها أن عملية «حارس الازدهار» ستسمح مرة أخرى لسفن الشحن بالمرور عبر المنطقة، فيما وصفته بأنه «أكثر الأخبار المرحب بها في الصناعة برمتها وللتجارة العالمية».

وتشمل العملية الأمنية المتعددة الجنسيات، المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وكانت شركة ميرسك قد حولت سفنها بعيدا عن البحر الأحمر في وقت سابق من هذا الشهر، وفرضت رسوما جديدة على نقل البضائع على المسارات الأطول نتيجة للاضطراب.

وأشارت في بيانها، الأحد، إلى أنها تجهز سفنها الأولى لاستئناف العبور عبر البحر الأحمر «في أقرب وقت ممكن من الناحية التشغيلية».

وأضافت: «أثناء القيام بذلك، فإن ضمان سلامة موظفينا له أهمية قصوى، وأولويتنا الأولى في التعامل مع الوضع الصعب».

واختتمت بيانها: «لن تتردد شركة ميرسك في إعادة تقييم الوضع والبدء مرة أخرى في خطط تحويل الشحن، إذا رأينا ذلك ضروريا لسلامة بحارتنا، وسنشارك تفاصيل الإجراء الجديد في الأيام المقبلة».