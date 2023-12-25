 صحة غزة: أكثر من 250 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي في الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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صحة غزة: أكثر من 250 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي في الـ24 ساعة الماضية

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
وكالات
نشر في: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 3:28 م | آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 3:28 م

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن هناك نقصًا في المواد الغذائية مع انعدام حليب الأطفال، مشيرا إلى أن القطاع مقبل على مجاعة حقيقية.

وأضاف القدرة في تصريحات صحفية، الاثنين، أن المنظومة الصحية تعاني جراء توافد عشرات الآلاف من المرضى والجرحى، في الوقت الذي يقيد فيه الاحتلال الإسرائيلي دخول شاحنات المساعدات والأدوية ويرفض وصولها إلى شمال غزة.

وأشار إلى أن المئات من الجرحى يرتقون نتيجة لانعدام الأدوية والمستلزمات الطبية، مضيفًا: «آلية خروج الجرحى للعلاج غير مجدية ونطالب بآلية تسمح بسفر 5 آلاف جريح فورا».

ولفت إلى «وقوع أكثر من 250 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي في القطاع خلال الساعات الـ24 الأخيرة».

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن هناك نحو مليون و800 ألف نازح في القطاع، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني كارثي في ظل تقاعس من المنظمات الدولية.

وأضاف أن سبع عائلات مسحت كليا من السجل المدني بعد مجزرة مخيم المغازي التي ارتقى فيها 77 شهيدا.


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