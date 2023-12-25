الشباب والرياضة بالإسماعيلية تنفذ البرنامج التأهيلي للنشء

بدأت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية في تنفيذ البرنامج التأهيلى للنشء حول أهمية تنظيم الوقت، والذى يقام تحت شعار" تيك تك" بالمدينة الشبابية ببورسعيد ويستمر حتى 27 ديسمبر الجارى.

وأكد سامى عبدالحليم، مدير عام الشباب والرياضة بالإسماعيلية، لـ"الشروق"، أن البرنامج تنظمه الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بالادارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة ويهدف إلى تعليم الصغار أهمية تنظيم الوقت.

وأضاف عبد الحليم أن البرنامج يقام بمشاركة 14 من الطلائع بالمحافظة ويضم ورش عمل لتنمية مهارات الطلائع وأنشطة وألعاب متعددة ومسابقات تفاعلية بين المشاركين حول كيفية الإدارة السليمة للوقت وعدم إهداره فى أشياء غير مجدية.

وأشار إلى تنفيذ المديرية حاليا برنامج الرواق الأزهرى للطفل والأسر بالتعاون مع الأزهر الشريف، بمركز شباب المروة والذى يهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح والرد على التساؤلات التى تدور فى أذهان النشء والشباب، من خلال مجموعة علماء الأزهر الشريف، منها محاضرة "حق الطريق" التى أدارها فضيلة الشيخ محمد ممتاز أبو العينين، بجانب بعض الأنشطة الأخرى منها ورش الفنون التراثية لتنفيذ الجداريات ومعسكرات كشفية ودورات تدريبية للشباب على المهن الحرفية تحت شعار "علمنى حرفة "والتى تقام فى عدد من مراكز الشباب بهدف نشر ثقافة العمل الحر والقضاء على البطالة وتأهيل الشباب لسوق العمل .