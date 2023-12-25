قطاع الصناعة بألمانيا يشكك بواقعية هدف الحكومة الخاص بزيادة نقل البضائع بالقطارات

أشارت تقديرات القطاع الصناعي في ألمانيا، إلى أن هدف الحكومة الرامي إلى زيادة نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية غير واقعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يسعى إلى تنفيذ نقل ربع البضائع في البلاد عن طريق السكك الحديدية بحلول عام 2030.

وفي تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية، قال رئيس اتحاد الشركات الصناعية الألمانية (بي دي آي) زيجفريد روسفورم عن هذا الهدف: "أعتقد أن هذا وهم سيتطلب هذا نقل ثلث إضافي من البضائع عبر السكك الحديدية، وهو ثلث آخذ في النمو".

وحسب بيانات الوكالة الاتحادية للشبكات، وصلت نسبة البضائع التي تم نقلها على متن القطارات في ألمانيا في العام الماضي إلى 19.8%.

وطالب روسفورم بتسريع وتيرة التوسع في نطاق شبكة السكك الحديدية.

وقال: "البنية التحتية للسكك الحديدية في أوروبا تنمو، لكننا في ألمانيا متعثرون بشكل كبير".

ولفت روسفورم إلى قلة القدرات المتاحة وطول الفترات المطلوبة لاستخراج تصاريح لتوسيع نطاق شبكة السكك الحديدية.

وقال: "عندما نتحدث عن إنشاء طرق أو مسارات حديدية إضافية على الطرق الحالية فإن الأمر يستغرق عقودا بين طرح أول فكرة وتسيير أول قطار".

وأعرب روسفورم عن اعتقاده بضرورة معالجة الترميم العام الحالي لأهم ممرات السكك الحديدية بفعالية وكفاءة.

وجدد روسفورم انتقادات قطاع الصناعة للتأخيرات في قطارات نقل البضائع.

وأردف "وبالطبع ليس من تطلعات دولة اقتصادية رائدة مثل ألمانيا أن يصبح عدم انضباط المواعيد (الخاصة بوصول قطارات البضائع) هو القاعدة".