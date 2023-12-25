النمسا: إيداع رجلين وامرأة الحبس الاحتياطي للاشتباه في صلتهم بالإرهاب

قضت السلطات القضائية في النمسا بإيداع رجلين وامرأة الحبس الاحتياطي، على خلفية تحقيقات حول شبكة إسلاموية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه)، قالت متحدثة باسم محكمة الاستئناف الجنائية إن المحكمة اتخذت قرارا بهذا اليوم الاثنين، وذكرت أن المحكمة رأت أن الأسباب الرئيسية التي دعتها إلى اتخاذ هذا القرار تتمثل في افتراض وجود خطر لهروب المتهمين والتعتيم على ما فعلوا أو ارتكاب الجريمة مرة أخرى.

وتحقق السلطات النمساوية مع الأشخاص الثلاثة بسبب الانتماء إلى منظمة إرهابية لها علاقة بارتكاب جرائم إرهابية. وقامت السلطات خلال عملية مداهمة لمسكن المتهمين بتحريز ناقلات بيانات مثل الهواتف المحمولة والتي يجري حاليا تحليل محتوياتها.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة إن المتهمين الثلاثة "لم يعترفوا".

وعندما قامت الشرطة بمداهمة نُزُل للاجئين قبل وقت قصير من عيد الميلاد، تم القبض على شخص رابع تصادف وجوده هناك، ويجري التحقيق حول ما إذا كان لهذا الشخص علاقة بالجرائم المحتملة التي كان المتهمون الثلاثة يخططون لها.

ويُعْتَقَد أن واقعة القبض على هؤلاء الأشخاص لها علاقة بتشديد الاحتياطات الأمنية عند كاتدرائية مدينة كولونيا غربي ألمانيا، حيث كانت وكالة (د.ب.أ) علمت أن أجهزة الأمن الألمانية وردت إليها معلومات حول وجود خطة محتملة لشن هجوم من جانب مجموعة إسلاموية على الكاتدرائية وكنيسة في العاصمة النمساوية فيينا.

ولم تدل السلطات في فيينا بتصريحات عن هذا الموضوع.