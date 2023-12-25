سياسي هولندي يدعو لاختيار رئيس جديد مؤيد للعلمانية في تركيا

دعا السياسي الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، إلى اختيار رئيس جديد في تركيا ينتخبه المواطنون "الذين يدعمون العلمانية" في توبيخ مبطن لرئيس البلاد رجب طيب أردوغان.

وقال فيلدرز، الذي حقق فوزا مفاجئا في الانتخابات في 22 نوفمبر، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم الأحد: "لقد فزت في الانتخابات الهولندية، وأتمنى أن ينتخب المواطنون الأتراك الذين يدعمون العلمانية والكمالية (الأيديولوجية التأسيسية للجمهورية التركية) زعيما جديدا يمكنه الفوز في الانتخابات المقبلة".

ودعا فيلدرز، الذي طالما طالب بالحد من هجرة المسلمين إلى هولندا وهاجم أردوغان في السابق، إلى اختيار رئيس تركي جديد: "يوقف تدفق المزيد من العرب في تركيا، ويحمي النساء التركيات، ويدعم الطبقة العاملة ويوقف الفساد"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وهزم أردوغان الحزب التركي الموالي للعلمانية في وقت سابق من هذا العام ليدخل حكمه المستمر منذ 20 عاما عقدا ثالثا، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا في عام 2028، في غضون ذلك، اختار حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا بالفعل زعيما جديدا قبل الانتخابات المحلية في مارس.

ويتفاوض فيلدرز، الذي فاز بمقاعد أكثر مما توقعته أي استطلاعات رأي، حاليا مع ثلاثة أحزاب أخرى لتشكيل ائتلاف يميني كرئيس وزراء للبلاد المقبل.