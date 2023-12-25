الجيش الإسرائيلي يستعيد جثث خمسة محتجزين من أنفاق غزة

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استعاد الجنود الإسرائيليون جثث خمسة من المحتجزين الإسرائيليين من داخل شبكة الأنفاق في شمالي قطاع غزة، وفقا لما ذكره متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الأحد.

وعثر على جثث الرجال والنساء، الذين أخذهم مسلحون فلسطينيون من إسرائيل في 7 أكتوبر، داخل شبكة أنفاق واسعة وعميقة للغاية في منطقة مخيم جباليا للاجئين، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أنه تم العثور على جثتين قبل أسبوعين وثلاث جثث أخرى بعد بضعة أيام.

وكانت شبكة الانفاق بمثابة مركز قيادة لحركة حماس، بحسب البيان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل تم تنسيقها أيضا من خلال شبكة الأنفاق.

وتتكون شبكة الأنفاق من مستويين – أحدهما على عمق حوالي 10 أمتار والآخر عدة عشرات من الأمتار تحت الأرض، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وعثرت القوات الإسرائيلية على أسلحة ومعدات لتصنيع الأسلحة وأماكن معيشة داخل الأنفاق قبل تدمير الشبكة. ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات فيديو قال إنه تم تسجيلها مسبقا داخل شبكة الأنفاق.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.