أوكرانيا: روسيا مستمرة في شن هجمات بالطائرات الدرون والصواريخ

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قالت سلطات الدفاع الجوي الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن روسيا مستمرة في الهجوم على أوكرانيا بطائرات الدرون والصواريخ خلال الليل.

وأضافت أن أوكرانيا أسقطت صاروخين، في حين تم اعتراض 28 طائرة من 31 طائرة درون.

واستهدفت الهجمات، التي استمرت أكثر من 6 ساعات بطائرات الدرون، أوديسا في البحر الأسود، حيث تضرر الميناء ولكن لم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية.

وأكدت السلطات الأوكرانية، إسقاط طائرة سوخوي سو -34 في منطقة دونيتسك وطائرة سو-30 اس ام فوق البحر الأسود أمس الأحد.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية، قالت الجمعة الماضية إنها أسقطت 3 طائرات مقاتلة روسية فوق منطقة خيرسون.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، أنها شنت هجمات ضد مواقع روسية اليوم الاثنين، تتضمن مخازن أسلحة وذخائر.