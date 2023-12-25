جبهة الخلاص الوطني المعارضة بتونس تشكك في نسبة المشاركة بالانتخابات المحلية

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شككت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، في نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي أجريت أمس في تونس على الرغم من تدنيها.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة بعد إغلاق مراكز الاقتراع مساء أمس، أن نسبة المشاركة كانت في حدود 66ر11%، وهي تقريبا النسبة ذاتها التي تم تسجيلها في الانتخابات البرلمانية بدورتيها في ديسمبر 2022 ويناير 2023.

وقال زعيم جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "الرقم مضخم ولا يعكس الواقع"، مضيفا أن "مراكز الاقتراع كانت خاوية وقابرة".

وتابع الشابي: "الشعب التونسي وبنسبة 90% على الأقل، نحن نشكك في صحة النتائج".

وهذه هي ثاني مجالس تمثيلية يجري انتخابها منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021 وإصداره لاحقا لدستور جديد للبلاد عبر استفتاء شعبي في 2022، وسط حالة من العزوف، ومقاطعة واسعة من المعارضة.

وتمثل المجالس المحلية نموذجا جديدا لإدارة شئون المناطق المحلية في تونس. ويقول مناصرو الرئيس سعيد، إنه يعكس نظام الحكم القاعدي الذي يريد إرسائه.

وقال الشابي: "هذه ليست المرة الأولى التي يدير فيها الشعب التونسي ظهره للمشروع السياسي لقيس سعيد".

وأضاف السياسي المخضرم: "الرئيس أرسى نظام حكم فردي مطلق ويتحكم في كل مؤسسات الدولة".

وتطالب جبهة الخلاص الوطني التي قاطعت الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية، بتنحي الرئيس سعيد عن السلطة وتأسيس حكومة إنقاذ وإطلاق حوار وطني وإرساء تعديلات دستورية.

ويقبع في السجن عدد من قياديي الجبهة في قضايا تتعلق بشبهة التآمر على أمن الدولة وفساد مالي وقضايا إرهاب. وتقول المعارضة إنها تهم ملفقة وسياسية.

ويردد الرئيس سعيد الذي صعد إلى الحكم بأغلبية واسعة في 2019، في خطاباته إنه يريد تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد المتفشي في المؤسسات.