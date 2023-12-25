السماح لطائرة ركاب احتجزت في فرنسا للاشتباه في الاتجار بالبشر بالمغادرة إلى الهند

ذكرت السلطات المحلية الفرنسية أن طائرة كانت وصلت من دولة الإمارات العربية المتحدة متجهة إلى نيكارجوا تم احتجازها في مطار بشمال شرق فرنسا، أثناء توقفها لإعادة التزود بالوقود، للاشتباه بالاتجار بالبشر.

وقالت سلطات المقاطعة المحلية، اليوم الاثنين، إن الطائرة هبطت في فرنسا يوم الخميس الماضي ومنذ ذلك الحين تم منحها الإذن بالطيران إلى الهند.

وجرى احتجاز اثنين من الركاب الذين على متن الطائرة للاشتباه في تورطهما بالاتجار بالبشر، ويبقى 25 في فرنسا لحين البت في طلبات لجوئهم، و276 من الركاب الأصليين الهنود الـ 303 يجري الآن نقلهم جوا إلى الهند.

يذكر أن الطائرة المؤجرة توقفت في مطار فاتري بمقاطعة مارنه لإعادة التزود بالوقود.

كانت السلطات الفرنسية احتجزت الطائرة عقب تلقي معلومات من مجهول بأن الأشخاص، الذين على متنها بينهم ضحايا الاتجار بالبشر.

وبسبب الحادث غير المتوقع تم تحويل حظيرة الطائرات بالمطار الريفي إلى مكان احتجاز على وجه السرعة ، حيث قام المحققون باستجواب الركاب.

وذكرت وسائل إعلامية نقلا عن السلطات الفرنسية أنه كان من بين الركاب أسر وأطفالها، وقصر غير مصحوبين بذويهم.