توتنهام يهدد صفقة ريال مدريد المرتقبة من الدوري الهولندي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يخطط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى التعاقد مع سانتياخو خيمنيز، مهاجم فريق فينورد الهولندي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وبحسب ما ذكرته «تلجراف» البريطانية فإن المهاجم المكسيكي هو اللاعب الذي يتطلع توتنهام لضمه لفريقهم الشهر المقبل.

ويرقب توتنهام في التعاقد مع قلب دفاع جديد في سوق الانتقالات القادمة لكن المهاجم هو اللاعب الذي يمكن أن يحدث الفارق في إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى.

وتأتي عودة ريتشارليسون بمثابة ميزة إضافية لفريق أنجي بوستيكوجلو لكن البرازيلي تم ربطه بالانتقال في يناير إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ويقدم خيمنيز مستوى رائع مع فريق الدوري الهولندي حيث سجل 18 هدف خلال 16 مباراة بالدوري هذا الموسم.

ومع مستوى اللاعب الحالي وسجله هذا الموسم قد يكون بديل لهاري كين على المدى الطويل الذي يبحث عنه السبيرز.

جدير بالذكر أن خيمنيز قد انضم للنادي الهولندي في عام 2022 وساعدهم على الفوز بلقب الدوري بعد غياب ست سنوات مما جعله على طاولة ريال مدريد وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام.