رئيس الشيوخ يلتقي سفيرة البحرين لتعزيز العلاقات المشتركة

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التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، بمكتبه سفيرة البحرين بالقاهرة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل.

حيث رحب المستشار عبد الرازق بالسفيرة البحرينية متمنيا لها التوفيق فى مهام عملها بمصر، مؤكداً حرص المجلس على التعاون معها دائما فى سبيل دفع العلاقات المصرية -البحرينية إلى آفاق أرحب على مختلف المستويات خاصة في ظل العلاقات التاريخية بينهما وحرص القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين على ذلك.

و من جانبها نقلت السفيرة البحرينية تحيات الملك حمد بن عيسي بن سلمان آل خليفة، وولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى المستشار "عبد الرازق" وأعضاء المجلس كما قدمت تهنئتها بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية مشيدة بما تشهده مصر فى عهده من إنجازات تزداد يوما بعد يوم.

وأكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله أن العلاقات المصرية - البحرينية دائما ذات خصوصية، معربة عن تطلعها لدفع تلك العلاقات إلى مستويات جديدة فى ظل التعاون المستمر من مؤسسات الدولتين لتحقيق مصالح شعبيهما.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، السفير وليد شمس نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، ومصطفى عبدالعزيز الخاجة مستشار السفارة البحرينية.