سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن مباراة فيوتشر في نهائي كأس السوبر ازدادت صعوبة بعد تأهل منافسه على حساب بيراميدز.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على سيراميكا بهدف في الدور قبل النهائي "لم أتوقع تأهل بيراميدز للنهائي".

ورد المدرب السويسري بهذه العبارة على أن نهائي كأس السوبر بات أسهل بعد تأهل فيوتشر على حساب بيراميدز.

تابع المدير الفني للأهلي "البطولة أصبحت أصعب بعد خروج بيراميدز، فيوتشر سيفعل كل شئ للتتويج باللقب".

أشار "الناس هنا في مصر تحب التوقعات والتصنيف السريع، فالكل يتوقع وصول فريق ما، ولكن كرة القدم لها معطيات عديدة".

واصل "بيراميدز وفيوتشر في مستوى متقارب جدا، والفريقان في منتهى القوة، والنهائي سيكون صعبا لذا أعتقد أن الطريق نحو اللقب لم يصبح أسهل".

أتم كولر تصريحاته في هذا الشأن "على العكس ربما أصبح النهائي أكثر صعوبة لأن فيوتشر هزم فريق قوي بحجم بيراميدز، وسيبذل أقصى جهد للفوز باللقب".