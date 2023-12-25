بثت فضائية «الجزيرة»، صباح اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد حالة الحزن التي خيمت على ذوي شهداء المجزرة الإسرائيلية بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد ما يزيد عن 70 فلسطينيًا.

وودع أحد الآباء ابنه الشهيد، قائلًا: «سلم عليهم يابا وأطلب شفاعتهم، خلوهم يشفعوا لنا، انتقلت من ظلم الدنيا إلى عدل الله المطلق، غير محتسب هذه الدنيا اللي فيها موازين الكون موازين غاب».

وأضاف: «هذا عريس أهديته لفلسطين وجُدت بدمه من أجل مرضات الله، ولما بيروحوا فلذات أكبادنا منا يزيدوننا تجذرًا وتعمقًا في تلك الأرض».

وأشار إلى أنهم فوجئوا بسقوط سقف المنزل فوق رؤوسهم عندما استيقظوا في الثانية صباحًا، معقبًا: «ربنا اصطفى ابني عمرو عريس، قطعة مني أقدمها في سبيل الله وإن شاء الله تكون راضي يا رب».

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء يوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي بوسط قطاع غزة إلى أكثر من 70 شهيدًا.

وقال المكتب إن العشرات أصيبوا أيضا في غارات إسرائيلية استهدفت أربعة منازل مأهولة في المخيم، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إيقاف «حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها» جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والنساء والمدنيين في القطاع.