بابا الفاتيكان يقارن بين إجهاض الأجنة ومعاناة الأطفال في الحروب

استخدم بابا الفاتيكان، كلمات قوية لإدانة الإجهاض، في رسالته بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس).

وعقد البابا فرنسيس، أمام عشرات الآلاف من المحتشدين بساحة القديس بطرس في روما، مقارنة بين عمليات الإجهاض ومعاناة الأطفال خلال الصراعات المسلحة، أو معانتهم كلاجئين.

وقال البابا /87 عاما/: "كم من أبرياء يُذبحون في عالمنا. في أرحام أمهاتهم، في ملاحم تتسم باليأس وبحثا عن الأمل، في حياة كل هؤلاء الصغار الذين دمرت الحرب طفولتهم".

جدير بالذكر أن البابا الأرجنتيني يترأس الكنيسة الكاثوليكية منذ أكثر من عقد من الزمان، وعلى الرغم من كونه ليبراليا في بعض القضايا مثل حقوق المثليين، فإنه معروف بأنه معارض صارم للإجهاض، الذي سبق وأن وصفه بـ"جريمة القتل".