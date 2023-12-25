البابا فرانسيس يدعو إلى إرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية

أعرب البابا فرانسيس في رسالته بمناسبة عيد الميلاد اليوم الإثنين، عن أمله في بذل جهود لتعزيز السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية عبر "الحوار والمصالحة"، وسط تصاعد التوترات بسبب إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ مؤخرا وخطابها المتشدد.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن البابا ألقى الرسالة خلال مباركته إلى "المدينة والعالم" - من الشرفة الرئيسية لكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، حيث يواجه العالم تحديات أمنية متعددة، ومن بينها الحرب بين دولة الاحتلال وحركة حماس، وحرب روسيا وأوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن البابا قوله في الرسالة التي نشرت على موقع الفاتيكان الإلكتروني: "آمل أن يقترب اليوم الذي سيتم فيه تعزيز الروابط الأخوية في شبه الجزيرة الكورية عبر القيام بعمليات حوار ومصالحة قادرة على تهيئة الظروف لسلام دائم".

ويشار إلى أن التوترات تزايدت في شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات الأسبوع الماضي.