نشرت شبكة «قدس» الإخبارية، مقطع فيديو يرصد دفتر يوميات لطفلة فلسطينية تُدعى «سيلا»، استشهدت في العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكتبت الطفلة أنها استيقظت في السابعة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023، ثم نظفت فراشها، لكن العائلة لم تتناول الفطور هذا اليوم.

وأشارت إلى أنها شاركت مع الأطفال في تقديم مسرحية، وصفتها في يومياتها بـ«المضحكة والجميلة»، قائلة إنهم تناولوا في المسرحية بيتزا ومعجنات ومناقيش.

وجاء نص اليوميات في دفتر «سيلا» كالآتي:

اليوم السبت التاريخ 23 / 12 / 2023 م

استيقظت اليوم الساعة (7:30) صباحًا، نظفت فراشي لم نفطر أيضًا اليوم. لعبنا أنا والأطفال اليوم، وعملنا مسرحية مضحكة وجميلة، المشتركين فيها (حلا - لين - سيلا – حسام) وسعد الأطفال بها تغذيت بيتزا ومعجنات ومناقيش وكانت لذيذة. وها أنا ألعب مع وعد وجنان بكتبلهم أسئلة وبحلوها.

تغطية صحفية: "الطفلة الفلسطينية سيلا قبل يوم من ارتقائها كتبت مسرحية برفقة عدد كبير من أشقائها وأبناء عمها..، ارتقت قبل أن يكتمل الفصل الأخير من المسرحية". pic.twitter.com/eebr1qLa9c — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 25, 2023

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ79، واستهدف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع في الوقت الذي تخوض فيه المقاومة الفلسطينية معارك عنيفة في جباليا شمالا وجحر الديك في الوسط والشجاعية شرقا وخان يونس جنوبا، كما يتواصل القصف المتبادل مع حزب الله في جنوب لبنان.

وارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 20 ألفا والمصابين إلى أكثر من 54 ألفا، بينما أعلن المكتب الحكومي في غزة عن ارتكاب الاحتلال جرائم إعدام ميدانية لأكثر من 137 مدنيا فلسطينيا في محافظتي غزة والشمال.