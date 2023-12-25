محافظ بورسعيد يزور كنيستي القديس نيقولاس وسانت أوجيني للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بزيارة كنيسة القديس نيقولاس وكنيسة سانت اوجيني، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور قيادات الكنيسة ورجال الدين المسيحي والإسلامي.

وقال المحافظ إن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

وأوضح أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كل التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.