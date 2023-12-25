رئيس اتحاد الغرف التجارية يبحث فرص مساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا

بحث أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مع الوفد التجاري الليبي الذي يزور القاهرة حاليا، برئاسة محمد الرعيض، رئيس اتحاد الغرف الليبية، فرص التعاون بين الجانبين، ومساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا، وفقا لبيان من اتحاد الغرف التجارية اليوم.

وبحسب البيان، شهد اللقاء محمد صالح الساعدي قنصل ليبيا بالإسكندرية، وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، ومحمد سمير الملحق الدبلوماسي بالخارجية المصرية، وعددا من رجال الأعمال الليبيين.

ووجه الجانب الليبي الدعوة لاتحاد الغرف المصرية لزيارة ليبيا خلال الفترة المقبلة؛ للتعرف على احتياجات السوق الليبية من مختلف السلع والخدمات والتي تسهم في إعادة الإعمار، كما وعد الوكيل بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن.

وأعرب الوفد الليبي عن ثقته في سعي الجانب المصري إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل عام مع ليبيا، مؤكدا أن رجال الأعمال الليبيين يفضلون التعامل مع الشركات المصرية والتي تحظى بكل ترحيب على جميع المستويات بالسوق الليبية، معربين عن أملهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

ووعد الجانب الليبي بالعمل على حل مشكلة مستحقات الشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات، مؤكدين أهمية تيسيير إجراءات انتقال السلع والأفراد بين البلدين، مشيرين في هذا الصدد إلى التكدس الكبير لسيارات النقل أمام معبر السلوم، والتي قد تصل فترة الإفراج عن البضائع إلى أسبوعين أو أكثر ما يؤثر بالسلب على سيولة حركة التجارة، وارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما أثر مؤخرا في تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة ملحوظة تصل إلى 30%.

وطالب الوفد الليبي بتخصيص معبر لسيارات النقل بعيدا عن معبر الأفراد، وتيسيير الإجراءات الأمنية، مقترحين في هذا الصدد تخصيص معبر سيوة لهذا الغرض.

وقال أعضاء الوفد، إن قرب المسافة بين مصر وليبيا وسرعة الإفراج عن البضائع هي، أحد المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر، ويجب العمل على الاستفادة من هذه الميزة والعمل علي تنميتها.