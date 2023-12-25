رئيس حي غرب مدينة نصر يوجه بتكثيف أعمال النظافة بمحور جيهان السادات وطريق النصر

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وجه اللواء محمد مدحت، رئيس حي غرب مدينة نصر، شرق محافظة القاهرة، فريق وحدة الرصد البيئي بالتنسيق مع شركة النظافه "انفيرو ماستر"، لرفع مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع

إمتداد رمسيس والفنجري وطريق النصر وصف الضباط والاستاد.

وأوضح مدحت، أن تكثيف أعمال النظافة تنفيذًا لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بالارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمنظومة النظافة بشوارع وميادين شرق العاصمة.

وشدد رئيس حي غرب مدينة نصر، على رفع كفاءة شوارع الحي والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين، منوهًا برفع المخلفات من شارع مصر للسياحة تمهيدا لإعاده الشيء لأصله.

ووجه وحدة الرصد البيئي بالتنسيق مع شركة النظافة للارتقاء بمستوى النظافة بمحور جيهان السادات ومحور المشير وشوارع الحي السادس والسابع وصف الضباط والمخيم الدائم وطريق النصر وامتداد رمسيس وشارع ممدوح سالم.